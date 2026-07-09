La squadra norvegese ha lasciato il suo hotel a Miami solo una notte dopo essersi trasferita, a causa di un eccessivo rumore. Non è stato comunicato se si tratti di problemi con altri ospiti o di altre cause. Dopo aver abbandonato la prima sistemazione, il team si è spostato in un’altra struttura, in vista dei quarti di finale dei Mondiali del 2026 contro l’Inghilterra.

La preparazione della Norvegia per i quarti di finale dei Mondiali del 2026 contro l'Inghilterra è stata nuovamente interrotta dopo che la squadra ha cambiato hotel a Miami appena una notte dopo aver preso possesso della precedente sistemazione. Secondo quanto riportato dai media inglesi, i giocatori si sono lamentati con la dirigenza della squadra per il rumore e i disagi causati dalla strada antistante l'hotel e da un cantiere edile nelle vicinanze. È stato presentato un reclamo ufficiale alla Fifa, l'organo organizzatore dei Mondiali, e la squadra norvegese è stata trasferita dal Dalmar Hotel di Fort Lauderdale entro due ore e mezza. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Troppo rumore, la Norvegia cambia hotel a Miami

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