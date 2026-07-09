Nell'hotel in Norvegia, i giocatori segnalano presenza di muffa, un forte odore di fumo e livelli elevati di rumore. La situazione ha portato la Fifa a intervenire, dopo che vari membri della squadra hanno manifestato tosse, febbre e difficoltà respiratorie. La struttura è al centro di un caso che coinvolge questioni di igiene e condizioni di soggiorno, con l’organizzazione che ha preso provvedimenti per risolvere la situazione.

Non sono giorni sereni per la Norvegia quando manca sempre meno alla sfida contro l’Inghilterra di sabato alle 23. Dopo il virus di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni, con diversi membri del gruppo squadra alle prese con tosse, raffreddore, febbre e respiro affannoso, adesso anche diverse problematiche con l’hotel scelto. Problemi che hanno costretto la Norvegia a cambiare la sua sistemazione, inizialmente prevista al Dalmar Hotel di Fort Lauderdale. Nell’albergo la squadra ha trascorso una sola notte, poi ha cambiato a causa del rumore eccessivo a causa di un’autostrada in prossimità dell’hotel e della vicinanza di un cantiere, ma anche per le carenze nella pulizia e per la muffa nelle stanze, dove c’era anche puzza di fumo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Muffa, puzza di fumo e troppo rumore: caos nell’hotel della Norvegia, la Fifa costretta a intervenire

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