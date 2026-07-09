La squadra norvegese ha cambiato hotel a Miami a causa di muffe e stanze sporche. La decisione è stata presa durante il torneo, mentre gli avversari si concentrano sulle partite in corso. La Norvegia si trova ora ai quarti di finale del Mondiale di calcio 2026, con una vittoria contro l’Inghilterra. La modifica della sistemazione alberghiera non ha interrotto la loro corsa nel torneo.

In campo i problemi li hanno gli avversari visto che la Norvegia è assoluta protagonista, fino a questo momento, del Mondiale di calcio 2026 con il raggiungimento dei quarti di finale contro l’Inghilterra. Fuori dal campo, però, i problemi sono stati numerosi soprattutto negli ultimi giorni: prima un virus intestinale a mettere ko numerosi componenti tra calciatori e staff, poi ecco arrivare la sgradita sorpresa una volta arrivati a Miami, la città che ospiterà la sfida sabato 11 luglio. Le criticità del primo hotel. Nella tarda serata di martedì, infatti, la Nazionale norvegese ha dovuto cambiare hotel in fretta e furia: da muffe a stanze sporche ma anche un cantiere edile nelle vicinanze che non consentiva il giusto riposo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mondiale senza pace per la Norvegia: muffe e stanze sporche, cambiato l’hotel a Miami

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