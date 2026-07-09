Non solo lo scoglio delle liste d’attesa, che pure sono eccessive per 7 italiani su 10, tanto che quasi il 60% rinvia o rinuncia alle cure. È proprio la relazione tra cittadini e sanità pubblica che sta cambiando. E il rischio è che il Ssn non sia più percepito come il primo luogo naturale cui rivolgersi. A dircelo è l’indagine presentata oggi a Roma al convegno sul lavoro dei medici, organizzato dalla Fnomceo. L’idagine, condotta su un campione di 1000 cittadini italiani maggiorenni nel giugno 2026, mostra che l’80% degli intervistati ha avuto bisogno, direttamente o per un familiare, di una prestazione sanitaria negli ultimi dodici mesi. Il tempo medio di attesa dichiarato supera i due mesi, attestandosi a 2,3 mesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Troppe attese nel Ssn per 7 italiani su 10, quasi 60% rinvia o rinuncia a cure

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Troppe attività fantasma nel turismo: 3 su 10 non comunicano i dati delle presenze"A Santarcangelo, i dati sul turismo mostrano che circa il 30% delle strutture non ha comunicato le presenze registrate.

Maturità 2026, per quasi 6 italiani su 10 la scuola non aiuta a gestire le emozioniSecondo un sondaggio, quasi il 60% degli italiani ritiene che la scuola non aiuti a gestire le emozioni.