Troppe attese nel Ssn per 7 italiani su 10 quasi 60% rinvia o rinuncia a cure
Sette italiani su dieci devono affrontare lunghe attese nel Servizio sanitario nazionale, con quasi il 60% che rinvia o rinuncia a cure mediche. La questione delle liste d’attesa rappresenta un problema diffuso, influendo sulla relazione tra cittadini e sistema sanitario pubblico. La situazione evidenzia come le difficoltà di accesso ai servizi influenzino le decisioni delle persone riguardo alle cure mediche.
Non solo lo scoglio delle liste d’attesa, che pure sono eccessive per 7 italiani su 10, tanto che quasi il 60% rinvia o rinuncia alle cure. È proprio la relazione tra cittadini e sanità pubblica che sta cambiando. E il rischio è che il Ssn non sia più percepito come il primo luogo naturale cui rivolgersi. A dircelo è l’indagine presentata oggi a Roma al convegno sul lavoro dei medici, organizzato dalla Fnomceo. L’idagine, condotta su un campione di 1000 cittadini italiani maggiorenni nel giugno 2026, mostra che l’80% degli intervistati ha avuto bisogno, direttamente o per un familiare, di una prestazione sanitaria negli ultimi dodici mesi. Il tempo medio di attesa dichiarato supera i due mesi, attestandosi a 2,3 mesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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