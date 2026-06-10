Maturità 2026 per quasi 6 italiani su 10 la scuola non aiuta a gestire le emozioni

Mentre centinaia di migliaia di studenti si preparano ad affrontare la Maturità 2026, torna il tema di quanto la scuola accompagni davvero i ragazzi nel passaggio all’età adulta. Non solo sul piano delle conoscenze, delle competenze disciplinari e dell’orientamento, ma anche su quello dell’educazione emotiva. A porre la questione è una nota di Unobravo, basata su un’indagine condotta in collaborazione con Ipsos Doxa. La rilevazione accende l’attenzione su un aspetto spesso meno visibile del percorso scolastico: la capacità di riconoscere, nominare e gestire le proprie emozioni. Secondo i dati diffusi, quasi 6 italiani su 10, il 58%, dichiarano che la scuola non li ha aiutati a comprendere ed esprimere ciò che provavano. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Maturità 2026: come si svolgerà la prova orale

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