Troppe attività fantasma nel turismo | 3 su 10 non comunicano i dati delle presenze

A Santarcangelo, i dati sul turismo mostrano che circa il 30% delle strutture non ha comunicato le presenze registrate. Dopo un avvio positivo nei primi due mesi dell’anno, le cifre ufficiali evidenziano una discrepanza tra le attività aperte e le informazioni trasmesse alle autorità. La mancanza di dati completi solleva dubbi sulla reale affluenza di visitatori e sulla trasparenza delle strutture coinvolte.

I conti sul turismo a Santarcangelo non tornano. Nonostante i primi due mesi abbiano riportato il sorriso. Tra gennaio e febbraio, dati ufficiali Istat alla mano, a Santarcangelo i pernottamenti – le presenze – dei turisti italiani sono stati 3.863 (pari al 15,11% in più dello stesso periodo del 2025), quelli degli stranieri 613 (in crescita dell’1%) per un totale di 4.476 presenze totale nelle strutture ricettive. È un balzo in avanti di quasi il 13% rispetto ai primi due mesi del 2025. Una buona notizia visto che dopo il record del 2023 con quasi 47mila pernottamenti, si era registrata nei due anni successivi una significativa flessia in termini sia di turisti arrivati sia di presenze.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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