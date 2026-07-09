Treviglio 9,7 milioni di investimenti | sicurezza stradale sosta e mobilità tra le priorità del 2026

Un investimento di 9,7 milioni di euro è stato approvato a Treviglio per il piano delle opere pubbliche 2026. I fondi saranno destinati a lavori su strade, parcheggi, verde pubblico e servizi cittadini. La sicurezza stradale e la mobilità sostenibile sono tra le priorità principali. Il progetto prevede interventi sulla viabilità urbana e il miglioramento della sicurezza stradale. La ripartizione dei fondi si concentra su interventi immediati e a medio termine.

Treviglio. Un piano da 9,7 milioni di euro per intervenire su strade, parcheggi, mobilità sostenibile, verde pubblico e servizi cittadini. È il Piano delle opere pubbliche 2026 approvato dall’amministrazione comunale di Treviglio, che punta a ridisegnare alcuni aspetti della viabilità urbana e a migliorare la sicurezza. Gli interventi nascono dal lavoro congiunto tra Ufficio tecnico e comando di polizia locale, con l’obiettivo di unire progettazione e monitoraggio dei flussi di traffico. Sul fronte della manutenzione stradale sono previsti 830mila euro per il Piano asfalti 2026. Dall’1 luglio è partito il secondo lotto dei lavori, della durata stimata di 90 giorni, che interesserà in particolare la Statale 11 nel tratto tra Cassano d’Adda e Caravaggio, dove il passaggio dei mezzi pesanti ha provocato un deterioramento del manto stradale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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