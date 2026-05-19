Sicurezza e mobilità stanziati oltre 4 milioni per le strade provinciali di Messina

La Città Metropolitana di Messina ha approvato uno stanziamento di oltre quattro milioni di euro destinato alle strade provinciali della zona. L’obiettivo principale è migliorare la sicurezza e la mobilità lungo la rete stradale che attraversa il territorio del capoluogo. L’intervento riguarda interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle vie di collegamento. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’ente locale, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici o sui tempi di realizzazione.

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La Città Metropolitana di Messina accelera sul fronte della sicurezza e della funzionalità della rete stradale provinciale ricadente nel territorio del capoluogo. Con la pubblicazione dei bandi di gara prende il via l’iter per l’affidamento di quattro maxi interventi, per un investimento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Sardegna di Berlusconi e la Banda della Magliana Sullo stesso argomento Strade provinciali, bando da oltre 4,5 milioni per manutenzione e sicurezzaInterventi programmati per tre anni su tutta la rete viaria, offerte da presentare entro metà maggio tramite piattaforma digitale Oltre 4 milioni e... Strade provinciali, via libera ai lavori: oltre 3,6 milioni per la manutenzioneTarantini Time QuotidianoLa sicurezza della rete viaria provinciale torna al centro dell’azione della Provincia di Taranto. Sicurezza urbana, approvato il Patto 2026: presto 36 nuovi punti di videosorveglianza in cittàStanziati oltre 600mila euro: si aggiungono ai 201 già attivi e agli 11 nei parchi che saranno installati entro metà giugno ... bergamonews.it Sicurezza, nel mondo ci sono 1.500 città con più di 50 mila abitanti senza vittime della strada per almeno un annoSono quasi 1.500 le città nel mondo con più di 50 mila abitanti che hanno raggiunto zero vittime della strada per almeno un anno. E tra le grandi città con più di 100 mila abitanti, circa 350 hanno ... corriere.it