Duecentomila euro di investimenti Sicurezza stradale sotto la lente

Il municipio di Dozza ha approvato il bilancio consuntivo per il 2025, con un avanzo libero di circa 380mila euro. Tra le voci di spesa previste, ci sono circa 200mila euro destinati a interventi sulla sicurezza stradale. La decisione riguarda anche l’utilizzo di fondi specifici per migliorare le infrastrutture e la viabilità nella zona. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli di questi interventi o sui tempi di realizzazione.

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L’approvazione del bilancio consuntivo, per l’annualità 2025, del municipio di Dozza ha portato in dote una quota di avanzo libero pari a circa 380mila euro. Questo è emerso nel corso della seduta del consiglio comunale dozzese dello scorso 29 aprile, durante la quale è stata votata l’approvazione del documento e la successiva destinazione di quasi 200mila euro di tali risorse in spese di investimento. L’amministrazione guidata dal sindaco Luca Albertazzi, infatti, ha puntato ben 55mila euro per la miglioria della sicurezza stradale e sotto la lente d’ingrandimento è finito il critico incrocio tra le vie Marconi e Grandi nella frazione di Toscanella.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Duecentomila euro di investimenti. Sicurezza stradale sotto la lente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate ?Tensione nello Stretto di Hormuz: Sicurezza Navale e Diritto Internazionale sotto la Lente dell’Italia?Data: 09 Maggio 2026 Autore: Manila Scaramella TEHERAN / ROMA – Lo Stretto di Hormuz si conferma, ancora una volta, il punto di pressione più... Dl Sicurezza, la norma sui rimpatri sotto la lente del QuirinaleResta sotto la lente del Quirinale la norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una...