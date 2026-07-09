Nel Lazio, i lavori alla fermata Pigneto stanno causando problemi ai treni durante il weekend. Tra Tiburtina e Ostiense, ci sono deviazioni e possibili disagi per i treni Intercity provenienti da Milano verso sud, tra cui Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Torino, Siracusa e Palermo. Le corse potrebbero subire ritardi o cancellazioni sabato e domenica a causa delle opere di manutenzione.

Nel Lazio difficoltà per i lavori alla fermata Pigneto. Rischi sabato e domenica per gli Intercity Milano-NapoliSalerno, Milano-Reggio Calabria e «Notte» Torino-Salerno e Milano-SiracusaPalermo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Treni, weekend a rischio per lavori tra Tiburtina e Ostiense. Deviazioni per gli Intercity da Milano al sud. Salvini: «Un quarto dei disagi da atti dolosi»

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