Treni dal 1° maggio stop tra Roma Tiburtina e Ostiense nei weekend

A partire dal primo maggio e fino al 7 giugno, i treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Ostiense non circoleranno durante i fine settimana. La cancellazione dei servizi riguarda tutte le corse programmate nei giorni di sabato e domenica tra queste due fermate. La modifica si applica a un arco temporale di circa cinque settimane, interessando i viaggi diurne e le eventuali coincidenze con altri mezzi di trasporto.

Roma, 27 aprile 2026 – Modifiche alla circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense nei fine settimana dal 1° maggio al 7 giugno. Trenitalia avvisa che la variazione della mobilità si è resa necessaria per consentire i lavori di realizzazione della fermata Pigneto. A essere coinvolti sono i treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto. I treni saranno cancellati tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense, mentre resteranno attive le tratte OrtePoggio MirtetoFara Sabina – Roma Tiburtina e Roma Ostiense – Fiumicino Aeroporto. Della tratta FL3 Roma – CesanoViterbo, i treni saranno limitati a Roma Ostiense.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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