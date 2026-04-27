Caos treni a Roma | come cambia la circolazione tra Tiburtina e Ostiense dal 1° maggio

Dal primo maggio, la circolazione dei treni tra le stazioni di Tiburtina e Ostiense a Roma subirà modifiche a causa di lavori per la realizzazione della nuova stazione Pigneto. Questi interventi comportano variazioni nel servizio ferroviario e nel percorso di alcune linee, influenzando i tempi di viaggio e gli orari di partenza e arrivo dei treni. Le modifiche resteranno in vigore fino al completamento dei lavori.

I lavori per la realizzazione della stazione Pigneto cambiano nuovamente il programma della circolazione ferroviaria a Roma. Come comunicato da Trenitalia, nei fine settimana dal 1° maggio al 7 giugno sono previste modifiche per le corse dei treni tra le stazioni Tiburtina e Ostiense.Modifiche.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Treni, dal 1° maggio stop tra Roma Tiburtina e Ostiense nei weekendRoma, 27 aprile 2026 – Modifiche alla circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense nei fine settimana dal 1° maggio al 7 giugno. Leggi anche: Lavori al Pigneto, cambia la circolazione ferroviaria tra Tiburtina e Ostiense Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Quattro giorni di modifiche e cancellazioni per i treni regionali: tutte le informazioni; Investimento sui binari, caos sulla Bari-Lecce: ritardi fino a 3 ore e treni cancellati; Caos treni, ritardi e cancellazioni dopo un suicidio sui binari a Brindisi all’alba; Treni nel caos tra Milano e Lecce con ritardi e cancellazioni per l'investimento di un uomo, linee coinvolte. Treni nel caos tra Napoli e Roma, ritardi fino a 3 ore per un guastoForti ritardi tra Napoli e Roma per un guasto sulla linea ferroviaria: treni fino a 3 ore di ritardo per alta velocità, Intercity e regionali ... napolike.it Caos treni, ritardi e cancellazioni dopo un suicidio sui binari a Brindisi all’albaRitardi fino a 220 minuti: l'investimento è avvenuto intorno alle 6, Trenitalia segnala una graduale ripresa della circolazione ... dire.it Investimento sui binari, caos sulla Bari-Lecce: ritardi fino a 3 ore e treni cancellati x.com Urto tra treni alla Certosa di Pavia: mattinata di caos sulla Milano-Genova Leggi l’articolo completo al link https://www.ligurianotizie.it/urto-tra-treni-alla-certosa-di-pavia-mattinata-di-caos-sulla-milano-genova/2026/04/20/637399/ - facebook.com facebook