La circolazione ferroviaria in Calabria è stata sospesa a causa di un guasto o intervento non specificato. La sospensione riguarda i treni in transito nella regione, con conseguenti disagi per i passeggeri. La circolazione ferroviaria è rimasta ferma per un certo periodo, senza dettagli sulla durata o sulle cause precise. La situazione ha coinvolto anche altri servizi ferroviari, creando disservizi su più linee. Al momento, non sono stati comunicati aggiornamenti ufficiali sulla riattivazione dei treni.

Ancora una giornata di passione per chi viaggia in treno. Oltre all’ interruzione dell’Alta Velocità al nodo di Firenze per lavori, che si protrae in questi giorni, oggi è la Calabria a essere in difficoltà. Le circolazione è sospesa sulle linee ferroviarie calabresi. Dall’1.00 di oggi è tutto fermo – riferisce Rfi – “per il danneggiamento dell’infrastruttura da parte di ignoti “. Le linee interessate sono quelle di Napoli-Reggio Calabria, Metaponto-Catanzaro Lido, e Sibari-Paola. Quindi la dorsale tirrenica, quella jonica, e l’attraversamento orizzontale della Regione. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi. Nel frattempo – viene fatto presente – è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, dal momento che i treni potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Treni, sospesa circolazione in Calabria: cosa è successo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un po' di treni a Reggio Calabria centrale

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Treni, circolazione sospesa in Calabria: ferrovia danneggiata in diversi tratti

Treni in tilt in Calabria, "ignoti hanno tagliato cavi in più punti": circolazione sospesaLa circolazione ferroviaria in Calabria è sospesa dopo che ignoti hanno tagliato cavi in più punti della linea.

Temi più discussi: Rfi, circolazione treni sospesa in Calabria per danni all'infrastruttura; Calabria, circolazione treni sospesa: danneggiamenti in diversi tratti; Treni fermi in Calabria per danni alla linea, circolazione sospesa su quattro tratte; Treni, scattano i lavori a Firenze: circolazione modificata e pesanti disagi per i viaggiatori.

Rfi, circolazione treni sospesa in Calabria per danni all'infrastruttura. Da Battipaglia (Salerno) a Paola (Cosenza) niente treni, possibili ritardi e cancellazioni #ANSA https://t.co/Bcnqf4Ctzs x.com

Circolazione treni sospesa in Calabria, danneggiamenti in diversi tratti(ANSA) - ROMA, 09 LUG - E' stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria, è il dato che emerge dai primi accertamenti e si tratterebbe quindi di un atto volontario e doloso che h ... tuttosport.com

Rfi, circolazione treni sospesa in Calabria per danni all'infrastrutturaCircolazione sospesa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Lo rende noto un comunicato di Rfi. Al momento, da ... ansa.it