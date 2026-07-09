Treni in tilt in Calabria ignoti hanno tagliato cavi in più punti | circolazione sospesa
La circolazione ferroviaria in Calabria è sospesa dopo che ignoti hanno tagliato cavi in più punti della linea. I danni hanno interessato le tratte Napoli-Reggio Calabria, Metaponto-Catanzaro Lido e Sibari-Paola. L’intervento volontario ha provocato il blocco totale dei treni sulla regione. Le autorità stanno indagando sull’atto doloso che ha causato il danneggiamento e l’interruzione del servizio. Nessuno è rimasto ferito.
È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto-Catanzaro Lido, e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea Tirrenica e su quella Jonica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto., La circolazione è sospesa in tutta la Regione Calabria dall'1 di notte di giovedì 9 luglio, con ripercussioni come possibili, ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Come riporta in una nota Rfi, all'origine di tutto ci sarebbe appunto "il danneggiamento dell'infrastruttura da parte di ignoti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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