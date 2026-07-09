La circolazione dei treni è sospesa in Calabria a causa di danni alla ferrovia in più tratti. I primi accertamenti indicano che la linea ferroviaria ha subito danneggiamenti in diversi punti, rendendo necessario bloccare il traffico ferroviario. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle cause o sui tempi di ripristino. La sospensione riguarda tutte le corse sulla tratta interessata fino a nuovo avviso.

Circolazione dei treni sospesa in Calabria. La linea ferroviaria è stata danneggiata in diversi punti: secondo i primi accertamenti si tratterebbe quindi di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia (Salerno) a Paola (Cosenza), portando alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione con ripercussioni come possibili ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Qualcuno avrebbe tagliato dei cavi sono sulla linea Tirrenica, tra San Lucido e Longobardo, e sempre in Calabria, sulla tratta Jonica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Si preannuncia "ancora una giornata di pesanti disagi per la circolazione ferroviaria con diversi treni diretti verso il sud Italia cancellati o in viaggio con pesanti ritardi". 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Treni, circolazione sospesa in Calabria: ferrovia danneggiata in diversi tratti

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