Un atto di sabotaggio ha tranciato i cavi della fibra ottica sulla linea ferroviaria in Calabria, interrompendo il servizio. L’incidente si è verificato in un'area già interessata dai lavori di ristrutturazione tra Firenze e altre regioni. La rottura dei cavi ha causato disagi sulla rete ferroviaria nella zona, senza che siano stati segnalati danni alle infrastrutture o feriti. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.

Nuovo atto di sabotaggio sulla linea ferroviaria italiana. In un momento in cui i lavori all’altezza di Firenze dividono in due l’Italia, l’atto compiuto più a sud verso la Calabria è ancora più grave. La circolazione è stata inevitabilmente sospesa stamattina in Calabria e, stando a quanto si apprende dalle prime indagini, ignoti hanno tranciato diversi cavi in più punti. Un intervento è stato rilevato sulla linea Tirrenica, tra San Lucido e Longobardi, mentre altri due tagli hanno interessato la linea Ionica, nel tratto compreso tra Cutro e Isola Capo Rizzuto. La circolazione sta lentamente tornando alla normalità. Per il momento non è... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Treni, sabotaggio alla linea in Calabria: tranciati i cavi della fibra ottica

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