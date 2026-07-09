Alle 6 del mattino, l'amministratore delegato di Rfi ha inviato un messaggio a un dirigente, segnalando un blocco dei treni in Calabria. Questa interruzione ha causato ulteriori ritardi sui collegamenti ferroviari, aggiungendosi a una serie di disagi accumulati nelle ultime giornate. La causa sembra essere legata a furti di rame e a episodi di terrorismo, mentre si spera che non ci siano motivazioni politiche dietro le interruzioni.

Dopo l'ennesima giornata di disagi per i ritardi in Ferrovie, stamattina un nuovo blocco in Calabria: «Mi sono svegliato all'alba con il primo whatsApp dell'amministratore delegato di Rfi che intorno alle 6.30 mi avvisava di trancio di cavi lungo la linea ferroviaria in Calabria col blocco della circolazione», dice il ministro dei Trasporti Matteo Salvini che ha convocato una conferenza stampa alla Camera per sottolineare che «quasi un quarto dei disagi e dei ritardi ferroviari è causato da danneggiamenti, attentati, tranci o atti dolosi nel momento in cui abbiamo cantieri aperti, come mai nella storia della Repubblica italiana». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Treni in ritardo, Salvini: «Disagi `dolosi´ per furto rame e terrorismo, spero non per motivi politici»

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