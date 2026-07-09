Il ministro Salvini ha dichiarato che i ritardi sui treni non sono responsabilità sua, nonostante i frequenti disagi e i ritardi che interessano il trasporto ferroviario nel paese. La rete ferroviaria continua a registrare problemi di circolazione, con tempi di percorrenza molto lunghi e un servizio in difficoltà. Salvini ha ribadito che le criticità non dipendono dall’azione del suo ministero. La situazione rimane critica, anche se il ministro si auto-assolve dalle responsabilità.

La circolazione ferroviaria è agonizzante e l’Italia è divisa in due, con tempi di percorrenza biblici? Non è colpa del ministro Matteo Salvini. Parola di. Matteo Salvini. Il ministro, infatti, non ha alcuna responsabilità se i treni arrivano in ritardo, perché è colpa del meteo, dei ladri di rame, dei vandali, dei troppi passeggeri o dei cantieri. E se l’Ad di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, lascia l’incarico nel pieno del delirio ferroviario, non è perché è stato accompagnato alla porta dal ministro: no, è stata una decisione presa “di comune accordo”. In generale, se gli italiani passano ore bloccati sotto il sole in attesa di un Frecciarossa, la responsabilità è di molti, ma non del capo del Mit. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Treni nel caos, ma il ministro Salvini si auto-assolve (ancora): “I ritardi? Non dipendono da me”

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