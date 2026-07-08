Il 24% dei ritardi ferroviari è attribuito a cause esterne, secondo i dati più recenti. Salvini ha ripetuto più volte che la puntualità dei treni è migliorata, mentre le domande sul caos nelle ferrovie sono state rivolte anche a politici di diversi schieramenti. Tra gli esponenti coinvolti ci sono ex leghisti, deputati di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, tra cui anche rappresentanti di altri gruppi politici.

Da Laura Ravetto, ex leghista ora passata in quota vannacciani, a Maria Elena Boschi, passando per i deputati di Partito democratico e Movimento 5 stelle, Anthony Emanuele Barbagallo, Andrea Quartini e Antonino Iaria. Per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, interrogato al question time alla Camera, arriva una pioggia di domande sul caos treni. Tra ritardi e lavori sulla linea Milano-Roma che, di fatto, spaccano l’Italia in due con maggiori tempi di viaggio anche di due ore, denunciano i parlamentari, ormai “la puntualità di un treno non è più un diritto ma un terno al lotto”. Alle accuse, Salvini risponde con i dati che ha, in loop. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Puntualità dei treni aumentata. Ritardi? 24% colpa di fattori esterni”. Da Boschi all’ex leghista Ravetto, Salvini risponde in loop alle domande sul caos ferrovie

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