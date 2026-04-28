Treni Milano-Lecco nel caos Salvini non risponde | il caso in Parlamento

Dopo alcuni mesi dalla conclusione delle Olimpiadi invernali, il ministro ha risposto a un’interrogazione presentata da un parlamentare riguardo ai treni sulla linea Milano-Lecco. La questione riguarda problemi di gestione e disservizi che hanno causato disagi ai passeggeri. Il ministro non ha fornito commenti o spiegazioni sulla questione durante la risposta in Parlamento. La discussione si è concentrata sulla situazione dei trasporti nella regione.

A qualche mese di distanza dalla fine delle Olimpiadi invernali è arrivata la risposta, a firma del Ministro Salvini, all'interrogazione dell'on. Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione, presentata alla Camera dei Deputati il 26 gennaio 2026.Tre quesiti, nessuna rispostaTre i quesiti posti al.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Caos treni sull’Alta velocità, aumentano i ritardi da Napoli a Milano. I sospetti sabotaggi e la rabbia di Salvini: «Criminali». I treni coinvoltiÈ di nuovo nel caos la circolazione dei treni sulle linee Av Roma-Napoli e Roma-Firenze. Caos treni tra Milano e Lecco: mattinata da incubo per i pendolariUna mattinata di passione per i pendolari che, mercoledì mattina, hanno tentato di raggiungere Milano da Lecco e dai comuni della provincia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il maltempo danneggia la linea ferroviaria, forti ritardi per i treni in Brianza; Regione al lavoro per linea ferroviaria Milano-Mortara-Alessandria; Incidente ferroviario a Milano, urto fra due treni: circolazione sospesa; Spacciavano droga nei parchetti, nei parcheggi dei super e nelle stazioni: arrestati cinque pusher. Odissea sui binari: il cambio di stazione da Centrale a Porta Garibaldi e oltre un’ora di viaggio da Milano a Lecco fanno infuriare i pendolariLecco, 23 novembre 2025 – L’orario non cambia, ma cambia la stazione di partenza. Milano Porta Garibaldi, invece che la Centrale. Con l’entrata in vigore dell’orario invernale dal 15 dicembre, il ... ilgiorno.it Trenord: il biglietto del treno si riceve su WhatsappIl ticket via chat acquistabile alle self-service e ai Digital Gate di Milano Centrale, Cadorna, Porta Garibaldi e Malpensa T1 ... lecconotizie.com Dal lago di Lecco , al lago di Milano (idroscalo) Dopo una partenza difficile in treno da Milano , riesco a raggiungere la stazione di Lecco. Si torna verso Milano seguendo il corso dell’Adda fino a Cassano. Da lì si prosegue in direzione Milano lungo il naviglio - facebook.com facebook