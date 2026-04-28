Treni Milano-Lecco nel caos Salvini non risponde | il caso in Parlamento

Da leccotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo alcuni mesi dalla conclusione delle Olimpiadi invernali, il ministro ha risposto a un’interrogazione presentata da un parlamentare riguardo ai treni sulla linea Milano-Lecco. La questione riguarda problemi di gestione e disservizi che hanno causato disagi ai passeggeri. Il ministro non ha fornito commenti o spiegazioni sulla questione durante la risposta in Parlamento. La discussione si è concentrata sulla situazione dei trasporti nella regione.

A qualche mese di distanza dalla fine delle Olimpiadi invernali è arrivata la risposta, a firma del Ministro Salvini, all'interrogazione dell'on. Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione, presentata alla Camera dei Deputati il 26 gennaio 2026.Tre quesiti, nessuna rispostaTre i quesiti posti al.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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