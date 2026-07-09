Caos treni in Calabria circolazione sospesa Ritardi e cancellazioni per danni all’infrastruttura causati da ignoti

La circolazione ferroviaria in Calabria è stata interrotta sui collegamenti Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola a causa di danni all’infrastruttura causati da persone sconosciute. Sono stati registrati ritardi e cancellazioni, con i treni fermi da diverse ore. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e ripristinare il servizio. Nessun dettaglio sulle modalità dell’attacco o sui danni specifici.

Roma, 9 luglio 2026 – Circolazione sospesa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Lo rende noto un comunicato di Rfi. Al momento, da Battipaglia a Paola non circolano i treni. È in corso la riprogrammazione dell'offerta con l'attivazione dei bus. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura, perciò i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero registrare ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Nel frattempo, sono in corso le verifiche da parte delle Autorità competenti. Informazioni sulla circolazione nelle stazioni e sui canali di Infomobilità di Rfi e Trenitalia, conclude il comunicato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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