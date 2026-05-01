Cavi tranciati a Montesilvano circolazione ferroviaria sospesa | treni fermi

Dalle ore 20:15 di venerdì 1 maggio, la circolazione ferroviaria tra Giulianova e Pescara è stata interrotta a causa di cavi tranciati sulla linea elettrica. La sospensione ha causato l’arresto dei treni sulla tratta interessata, con conseguenti disagi ai passeggeri. La circolazione resta ferma fino a nuovo avviso, mentre le squadre tecniche sono al lavoro per ripristinare il servizio.

Dalle ore 20:15 di venerdì 1 maggio la circolazione ferroviaria è sospesa tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In base alle prime informazioni i cavi elettrici sarebbero stati tranciati a Montesilvano.I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Donna investita da un treno, è morta: sospesa la circolazione ferroviaria tra Pescara e MontesilvanoUna donna ha perso la vita questo pomeriggio, domenica 8 febbraio 2026, investita da un treno nei pressi di Santa Filomena, frazione tra Pescara e... Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna, circolazione dei treni nel caos. Si indaga su un possibile sabotaggio anarchicoLa circolazione ferroviaria nel nodo di Bologna Centrale è fortemente rallentata a causa del danneggiamento di alcuni cavi avvenuto nella mattinata...