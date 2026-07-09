In Calabria, la circolazione ferroviaria è stata interrotta a causa di danni a diversi punti della linea. Si tratta di un atto doloso, con ignoti che hanno tagliato i cavi in più località. La circolazione sui treni Napoli-Reggio Calabria, Metaponto-Catanzaro Lido e Sibari-Paola è rimasta completamente bloccata. Attualmente, la situazione sta lentamente tornando alla normalità, ma i collegamenti sono ancora in fase di ripresa.

È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto-Catanzaro Lido, e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea Tirrenica e su quella Jonica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. La circolazione è ora in lenta ripresa. Intanto, nel corso del vertice a Palazzo Chigi sulla sicurezza, focus anche sul caos trasporti., La circolazione è sospesa in tutta la Regione Calabria dall'1 di notte di giovedì 9 luglio, con ripercussioni come possibili, ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Treni in tilt in Calabria, "ignoti hanno tagliato cavi in più punti": circolazione in lenta ripresa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Reggio Calabria dallalto: il cuore ferroviario che muove la città

Notizie e thread social correlati

Treni in tilt in Calabria, "ignoti hanno tagliato cavi in più punti": circolazione sospesaLa circolazione ferroviaria in Calabria è sospesa dopo che ignoti hanno tagliato cavi in più punti della linea.

Treni bloccati tra Calabria e Campania, circolazione in ripresa. Il sospetto sui danneggiamenti: «Cavi tagliati in diversi punti»I treni tra Calabria e Campania sono stati temporaneamente fermati a causa di danni alla rete ferroviaria.

Temi più discussi: Calabria, treni in tilt per danni da ignoti; Guasti a raffica e lavori a Firenze, treni in tilt a Roma: ritardi fino a 90 minuti; Investita una donna sui binari: traffico ferroviario in tilt ore tra Vicenza e Padova; Se il grande caldo manda in tilt i treni.

Metromare, salta la corrente: servizio in tilt per problemi all'alimentazione dei treni https://t.co/PYL8QQXq6i x.com

vendo biglietto aereo BRINDISI - MILANO (BERGAMO) 7 AGOSTO reddit

Calabria, treni in tilt per danni da ignotiTreni in tilt in Calabria per sabotaggi. Circolazione sospesa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Lo rende ... rainews.it

Treni in tilt in Calabria: è sabotaggio, scatta la denunciaCircolazione dei treni ferma in Calabria nelle prime ore del mattino (oggi 9 luglio 2026) per danni alla linea causati da ignoti in tre punti ... quotidianodelsud.it