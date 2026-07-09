Treni bloccati tra Calabria e Campania circolazione in ripresa Il sospetto sui danneggiamenti | Cavi tagliati in diversi punti

I treni tra Calabria e Campania sono stati temporaneamente fermati a causa di danni alla rete ferroviaria. Sono stati riscontrati cavi tagliati in più punti lungo la linea. La circolazione sta tornando progressivamente alla normalità. La ripresa del servizio è in corso dopo lo stop iniziato questa mattina. Non sono stati comunicati dettagli sui responsabili o sull’origine dei danneggiamenti.

La circolazione ferroviaria in Calabria è in graduale ripresa, dopo lo stop dalla mattina di oggi, 9 luglio, a causa di danneggiamenti rilevati in diversi punti della rete. I primi accertamenti indicano la pista dell’atto doloso: i cavi risultano tagliati sulla linea Tirrenica, tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta Jonica, tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Lo stop ha rigurdato in particolare il tratto da Battipaglia, in provincia di Salerno, a Paola, nel Cosentino, con conseguenze su tutta la rete regionale in termini di ritardi, cancellazioni e percorsi limitati. Quali sono le linee sospese e come muoversi con i bus sostitutivi. A... 🔗 Leggi su Open.online

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Treni bloccati tra Calabria e Campania, il sospetto sui danneggiamenti: «Cavi tagliati in diversi punti»La circolazione ferroviaria tra Calabria e Campania è sospesa da questa mattina, 9 luglio, a causa di danneggiamenti sulla rete ferroviaria.

Treni in tilt in Calabria, "ignoti hanno tagliato cavi in più punti": circolazione sospesaLa circolazione ferroviaria in Calabria è sospesa dopo che ignoti hanno tagliato cavi in più punti della linea.

Temi più discussi: Treni bloccati tra Calabria e Campania, il sospetto sui danneggiamenti: Cavi tagliati in diversi punti; Treni bloccati in Calabria, cavi tagliati in più punti. Circolazione in graduale ripresa; Treni, circolazione sospesa in Calabria: ferrovia danneggiata in diversi tratti; Treni in Calabria: Guasto a Rosarno, traffico ferroviario in tilt.

#Calabria Treni bloccati da questa mattina per danni in diversi punti della rete ferroviaria. Si segue la pista di atti dolosi. Ritardi, cancellazioni, limitazioni alla percorrenza in tutta la regione. x.com

Treni bloccati tra la Calabria e la Campania, i sospetti sui danneggiamenti: i cavi sono stati tagliatiLe tratte direttamente colpite dai danneggiamenti sono la linea Tirrenica (tra San Lucido e Longobardo) e la tratta Jonica (tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto). Le ripercussioni sono state pesanti per ... tg.la7.it

Treni bloccati in Calabria, cavi tagliati in più punti. Si indaga sull’atto dolosoDanni rilevati sulla Tirrenica tra San Lucido e Longobardi e sulla Jonica tra Cutro e Isola Capo Rizzuto. Circolazione sospesa da Battipaglia a Paola, disagi su tutta la rete regionale ... corrieredellacalabria.it