I treni sulla linea ferroviaria calabrese sono stati fermati a causa di danni causati intenzionalmente alle infrastrutture. La circolazione tra Battipaglia e Paola è stata interrotta, provocando ritardi e cancellazioni di corse. Le autorità stanno indagando sugli episodi di danneggiamento, che hanno interessato più punti della linea. La circolazione ferroviaria è rimasta sospesa fino a quando le riparazioni non saranno completate.

La linea ferroviaria della Calabria è stata danneggiata in diversi punti. La circolazione dei treni è stata compromessa tra Battipaglia, in provincia di Salerno, e Paola, in provincia di Cosenza. La linea è stata sospesa con ripercussioni in tutta la regione nella mattinata del 9 luglio. In particolare i danni sono stati più significativi t ra San Lucido e Longobardo sulla tratta Tirrenica e sulla tratta Jonica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Dai primi accertamenti sembra che alcuni cavi siano stati tagliati. Le forze dell’ordine ritengono che si tratti di un danneggiamento doloso. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Treni fermi in Calabria per danneggiamenti dolosi alle ferrovie, ritardi e cancellazioni

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