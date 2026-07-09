Caos treni ritardi e cancellazioni in Calabria e Campania | oggi c'è anche lo sciopero di Italo

La circolazione ferroviaria in Calabria è sospesa a causa di danni alla rete, con bus sostitutivi tra Battipaglia e Paola e disagi per i passeggeri. In Campania, si registrano numerosi ritardi e cancellazioni. Oggi, 9 luglio, si tiene anche uno sciopero dei lavoratori di un'azienda ferroviaria privata, che coinvolge diverse tratte. La situazione interessa sia i collegamenti regionali che nazionali, con ripercussioni sui viaggi programmati.

La circolazione ferroviaria in Calabria è sospesa per danni alla rete. Bus sostitutivi tra Battipaglia e Paola e forti disagi per i passeggeri. Oggi, 9 luglio, e domani c'è anche lo sciopero dei lavoratori Italo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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