Treni circolazione sospesa in Calabria in graduale ripristino | ‘Cavi tranciati in diversi tratti della linea’

Notizia in breve

La circolazione ferroviaria in Calabria è stata sospesa a causa di cavi tranciati in diversi tratti della linea. La rottura è stata causata da un atto volontario e doloso. La ripresa del servizio sta avvenendo in modo graduale. Non ci sono ancora dettagli su eventuali responsabilità o indagini in corso. La sospensione ha interessato più punti della linea ferroviaria, causando disagi ai viaggiatori.