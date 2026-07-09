Treni circolazione sospesa in Calabria in graduale ripristino | ‘Cavi tranciati in diversi tratti della linea’
La circolazione ferroviaria in Calabria è stata sospesa a causa di cavi tranciati in diversi tratti della linea. La rottura è stata causata da un atto volontario e doloso. La ripresa del servizio sta avvenendo in modo graduale. Non ci sono ancora dettagli su eventuali responsabilità o indagini in corso. La sospensione ha interessato più punti della linea ferroviaria, causando disagi ai viaggiatori.
Unatto volontario e doloso. Sarebbe questa la causa del danneggiamento in diversi punti della linea ferroviaria inCalabria, che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia (Salerno) a Paola (Cosenza), portando alla sospensione del traffico ferroviario in tuta la regione con ripercussioni come possibili ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. E così, si preannuncia “ancora una giornata di pesanti disagi per la circolazione ferroviaria con diversi treni diretti verso il sud Italia cancellati o in viaggio con pesanti ritardi“. E’ questa la denuncia delCodaconsche riporta le segnalazioni trasmesse dai molti viaggiatori che dovranno subire l’ennesimo giorno nero di spostamenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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