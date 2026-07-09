Treni bloccati tra Calabria e Campania il sospetto sui danneggiamenti | Cavi tagliati in diversi punti

La circolazione ferroviaria tra Calabria e Campania è sospesa da questa mattina, 9 luglio, a causa di danneggiamenti sulla rete ferroviaria. I cavi sono stati trovati tagliati in più punti, tra cui la linea Tirrenica, tra San Lucido e Longobardo, e la tratta Jonica, tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Le autorità ipotizzano che si tratti di un atto doloso, ma non sono stati ancora resi noti dettagli su eventuali responsabilità.

La circolazione ferroviaria in Calabria è bloccata dalla mattina di oggi, 9 luglio, a causa di danneggiamenti rilevati in diversi punti della rete. I primi accertamenti indicano la pista dell’atto doloso: i cavi risultano tagliati sulla linea Tirrenica, tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta Jonica, tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Lo stop riguarda in particolare il tratto da Battipaglia, in provincia di Salerno, a Paola, nel Cosentino, con conseguenze su tutta la rete regionale in termini di ritardi, cancellazioni e percorsi limitati. Quali sono le linee sospese e come muoversi con i bus sostitutivi. A confermare l’entità del disagio è un comunicato di Rfi, secondo cui risultano sospese le linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola per «danni all’infrastruttura da parte di ignoti». 🔗 Leggi su Open.online

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