Tre mesi di vacanza? Il CNDDU difende la vera funzione educativa della scuola

Il CNDDU ha preso posizione contro l’idea diffusa di tre mesi di vacanza estiva come unica funzione della scuola. La loro dichiarazione sottolinea che questa rappresentazione riduttiva non rispecchia la realtà, invitando a considerare altri aspetti dell’educazione. La nota si concentra sulla difesa del ruolo formativo e sociale della scuola, lontano dai luoghi comuni che circolano ogni estate.

Il luogo comune dei tre mesi di vacanza ritorna puntuale ogni estate, ma descrive solo una minima parte della realtà. Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani (CNDDU) invita a superare questa immagine distorta. Dietro la sospensione delle lezioni si nasconde una professione docente fatta di progettazione, valutazione e aggiornamento costante, che quasi mai entra nel dibattito pubblico.Perché il mito dei tre mesi di vacanza non reggeLa convinzione dei tre mesi di vacanza nasce da un equivoco semplice: confondere la sospensione delle lezioni con la fine del servizio. Sono due cose diverse. Anche quando gli studenti non sono in aula, il docente resta impegnato in numerose attività previste dal Contratto Collettivo Nazionale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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