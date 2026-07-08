Scuola il CNDDU smonta il mito dei tre mesi di vacanza Pesavento | Affermazione che costituisce molto più di un equivoco informativo

Il CNDDU ha commentato le affermazioni sui tre mesi di vacanza degli insegnanti, definendole un equivoco informativo. Nel comunicato, il coordinamento ha chiarito che il periodo di riposo estivo non corrisponde a tre mesi pieni. La discussione si concentra sulla percezione diffusa riguardo alla durata delle ferie, con il CNDDU che sottolinea come questa rappresenti una semplificazione rispetto alla realtà del calendario scolastico.

In un recente comunicato stampa, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha preso posizione sul dibattito riguardante il periodo di riposo estivo degli insegnanti. Il documento affronta direttamente l’idea, frequentemente riproposta dall’opinione pubblica, secondo cui la categoria beneficerebbe di un lungo periodo di ferie, definendola una lettura parziale del lavoro in cattedra. Secondo l’analisi del Coordinamento, ridurre questa professione al semplice conteggio delle ore passate in classe significa infatti non cogliere la complessità delle mansioni richieste. La normativa vigente e il contratto collettivo stabiliscono parametri precisi sulle tempistiche lavorative. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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