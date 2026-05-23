Due docenti sono stati aggrediti fuori da un istituto tecnico a Parma. La notizia ha suscitato reazioni di sdegno tra insegnanti e studenti. Il dirigente scolastico ha annunciato che verranno adottate misure per garantire la sicurezza all’interno e all’esterno della scuola. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla tutela del personale scolastico e sulla necessità di interventi concreti per prevenire episodi di violenza. La scuola ribadisce l’impegno a mantenere un ambiente educativo sicuro e rispettoso.

A Parma esplode il casodell’aggressione a due docenti dell’Itis Leonardo da Vinci,colpiti da un gruppo di studenti all’esterno dell’istituto, nei pressi del Parco Ex Eridania. L’episodio, ripreso in un video poi diffuso sui social network, ha suscitato una forte ondata di indignazione politica e istituzionale, aprendo nuovamente il dibattito sul crescente clima di violenza nei confronti degli insegnanti. Secondo quanto riferito dalla scuola e dalle agenzie di stampa, i due professori sarebbero stati aggrediti da alcuni ragazzi fuori dall’edificio scolastico.Nelle immagini circolate online si vedrebbero momenti di tensione e colluttazione:uno dei docenti finisce a terra mentre viene colpito alla schiena con delle bastonate da uno degli aggressori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Docenti aggrediti a Parma, indignazione e richieste di provvedimenti: “La scuola non può abdicare alla sua funzione educativa”

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