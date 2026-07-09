Lo scorso fine settimana si è conclusa la decima edizione del Mogast, una gara ciclistica iniziata nel 2016. La manifestazione ha visto la partecipazione di 137 ciclisti provenienti da diversi paesi, tra cui Germania, Italia, Svizzera, Stati Uniti, Francia e Paesi Bassi. La competizione si svolge attraverso tre passi alpini, ed è nata come una sfida tra amici, crescendo nel tempo fino a diventare un evento internazionale. La partenza e l’arrivo sono stati a Casa Natura, in provincia di Sernio.

Il Mogast spegne le sue prime 10 candeline. Festa grande, lo scorso fine settimana per il "clan" del Mogast, kermesse ciclistica nata nel 2016, nata come sfida tra amici, che ora raccoglie i 137 partecipanti di questa edizione: 96 tedeschi, 16 italiani, 13 svizzeri, 6 statunitensi, 4 francesi, 2 olandesi, radunatisi intorno a Casa Natura a Sernio. Numeri a cui si somma una nutrita schiera di organizzatori, volontari, amici e sponsor che ha portato le presenze alla cena di sabato, organizzata in collaborazione con l’Accademia del Pizzocchero di Teglio, a sfiorare le 200 persone. Originata dall’ambizione di scalare i tre passi mitici della Valtellina, ovvero Mortirolo, Passo Gavia e Stelvio, la Mogast si è evoluta nel tempo, diventando un ritrovo di tre giorni fatto di ciclismo, musica, gastronomia e piacere di stare insieme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre leggendari passi alpini per 10 anni di sfide in bici. Mogast è diventato grande

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Susten Pass–Switzerland's Longest & Epic Alpine Pass| Drive Over Cliffs to Steingletscher's Ice Lake

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