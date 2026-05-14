In bici tra Ticino e Naviglio Grande | la gita a due passi da Milano tra boschi cascine e ville storiche

Da milanotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una gita in bicicletta tra il Ticino e il Naviglio Grande permette di attraversare un angolo della Lombardia caratterizzato da canali storici, boschi e cascine. L’itinerario si svolge a pochi chilometri da Milano e offre un paesaggio caratterizzato da ville storiche e vaste prati verdi, anche durante la stagione invernale. Il percorso si sviluppa principalmente su strade tranquille e piste ciclabili, ideali per un’escursione a due ruote.

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C’è un angolo della Lombardia dove il tempo sembra rallentare, tra canali irrigui storici, boschi silenziosi e prati verdissimi anche in inverno. È il territorio compreso tra Turbigo, Bernate Ticino e Castelletto di Cuggiono, nel cuore del Parco del Ticino, ideale per una gita in bici partendo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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