Bambino di 10 anni cade dalla bici all’incrocio | elitrasportato in ospedale
Nel pomeriggio di venerdì 22, un bambino di 10 anni è caduto dalla bicicletta all’incrocio di una strada a Porto Garibaldi. Dopo la caduta, è stato soccorso sul posto e trasportato in elicottero in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma si è reso necessario l’intervento immediato delle ambulanze e delle forze dell’ordine.
Momenti di apprensione nel pomeriggio di venerdì 22 a Porto Garibaldi, dove un bambino di 10 anni è rimasto ferito dopo una violenta caduta dalla bicicletta. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 lungo viale Cacciatori delle Alpi, all’altezza dell’incrocio con via Mentana e la strada comunale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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