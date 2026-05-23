Bambino di 10 anni cade dalla bici all’incrocio | elitrasportato in ospedale

Notizia in breve

Nel pomeriggio di venerdì 22, un bambino di 10 anni è caduto dalla bicicletta all’incrocio di una strada a Porto Garibaldi. Dopo la caduta, è stato soccorso sul posto e trasportato in elicottero in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma si è reso necessario l’intervento immediato delle ambulanze e delle forze dell’ordine.