Travolto dall' auto della nonna mentre sta parcheggiando | muore nipotino di un anno e mezzo

Da corrieredelveneto.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato investito dall’auto della nonna nel cortile condominiale. La donna stava manovrando il veicolo, quando il bambino si trovava nel raggio d’azione e non è stato possibile evitarlo. La scena si è svolta in un’area privata, con l’auto ferma dopo il colpo fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il bambino non c’era più niente da fare.

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È stato travolto dall’auto che la nonna stava manovrando nel piazzale del condominio: non si è resa conto che il nipotino si trovasse lungo il raggio d’azione del veicolo e lo ha travolto, uccidendolo. Sono ancora da ricostruire con precisione i contorni del terribile incidente avvenuto nella serata di mercoledì, intorno alle 20.30, a Zero Branco (Treviso), all’esterno di una palazzina che si trova in una zona residenziale lungo via Tiveron.  La vittima è un bambino di circa un anno e mezzo, di origine moldava, mentre al volante del veicolo c’era la nonna, la prima a lanciare l’allarme non appena si è resa conto dell’accaduto. Insieme a lei i genitori, che hanno cercato di prestare le prime cure al piccolo in attesa dell’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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