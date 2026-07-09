Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato investito dall’auto della nonna nel cortile condominiale. La donna stava manovrando il veicolo, quando il bambino si trovava nel raggio d’azione e non è stato possibile evitarlo. La scena si è svolta in un’area privata, con l’auto ferma dopo il colpo fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il bambino non c’era più niente da fare.

È stato travolto dall’auto che la nonna stava manovrando nel piazzale del condominio: non si è resa conto che il nipotino si trovasse lungo il raggio d’azione del veicolo e lo ha travolto, uccidendolo. Sono ancora da ricostruire con precisione i contorni del terribile incidente avvenuto nella serata di mercoledì, intorno alle 20.30, a Zero Branco (Treviso), all’esterno di una palazzina che si trova in una zona residenziale lungo via Tiveron. La vittima è un bambino di circa un anno e mezzo, di origine moldava, mentre al volante del veicolo c’era la nonna, la prima a lanciare l’allarme non appena si è resa conto dell’accaduto. Insieme a lei i genitori, che hanno cercato di prestare le prime cure al piccolo in attesa dell’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Travolto dall'auto della nonna mentre sta parcheggiando: muore nipotino di un anno e mezzo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubHe stole her future. She died. Now she's back to take it all.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bambino di un anno e mezzo travolto dall'auto della nonna nel cortile di casa: muore dopo la corsa in ospedale

Bambino di un anno e mezzo travolto dall'auto della nonna nel cortile di casa, è in fin di vitaUn bambino di un anno e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto nel cortile di casa a Zero Branco, tra Scandolara e...

Temi più discussi: Zero Branco, travolto dall'auto della nonna nel cortile di casa: muore bambino di un anno e mezzo; Treviso, bimbo muore dopo essere stato travolto da un'auto; Bambino di un anno e mezzo travolto dall'auto della nonna nel cortile di casa: muore dopo la corsa in ospedale; Scende dall'auto dopo un incidente e viene travolto da un'altra vettura.

TRAGEDIA A ZERO BRANCO, BIMBO DI 18 MESI MUORE DOPO ESSERE STATO INVESTITO DALL'AUTO DELLA NONNA. Il piccolo è stato travolto durante una manovra di retromarcia nel cortile condominiale. Inutili i tentativi di rianimarlo. #Treviso #incide - X x.com

Bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto della nonna nel cortile di casa: muore in ospedalePochi secondi che costano una tragedia. Quelli in cui un bambino di un anno e mezzo sfugge al controllo della mamma e viene investito da un'auto in retromarcia nel cortile di casa. È successo tutto al ... msn.com

Zero Branco, travolto dall'auto della nonna nel cortile di casa: muore bambino di un anno e mezzoLa tragedia in provincia di Treviso, nella serata di mercoledì 8 luglio. Il piccolo sarebbe sfuggito al controllo della madre ... rainews.it