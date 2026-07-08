Bambino di un anno e mezzo travolto dall' auto della nonna nel cortile di casa è in fin di vita
Un bambino di un anno e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto nel cortile di casa a Zero Branco, tra Scandolara e Santa Cristina. L'incidente è avvenuto alle 20.20 e il bambino è in fin di vita. La vettura coinvolta era di proprietà della nonna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni sono apparse molto gravi. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica.
ZERO BRANCO - Gravissimo incidente questa sera, mercoledì 8 luglio, a Zero Branco, lungo una strada tra Scandolara e Santa Cristina. Alle 20.20 un bambino di un anno e mezzo è stato travolto da un'auto nel piazzale del condominio. Stando a una prima ricostruzione, la nonna ha innestato la retromarcia senza accorgersi che il bimbo era dietro la macchina. Una vicina di casa ha sentito le urla, strazianti. E ha dato l'allarme. La famiglia del piccolo è di origine moldava. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del Suem118 di Treviso, che ha subito avviato le operazioni per la rianimazione cardiopolmonare. Il bambino, intubato, è stato trasferito d'urgenza nel pronto soccorso di Treviso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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