Alle 20.20 di mercoledì 8 luglio, un bambino di un anno e mezzo è stato investito da un'auto nel cortile di un condominio tra Scandolara e Santa Cristina, a Zero Branco. L'auto era guidata dalla nonna del bambino. Il bambino è stato portato in ospedale, ma è deceduto poco dopo. La scena si è svolta nel cortile di casa, dove l'incidente si è verificato improvvisamente.

ZERO BRANCO - Gravissimo incidente questa sera, mercoledì 8 luglio, a Zero Branco, lungo una strada tra Scandolara e Santa Cristina. Alle 20.20 un bambino di un anno e mezzo è stato travolto da un'auto nel piazzale del condominio. Stando a una prima ricostruzione, la nonna ha innestato la retromarcia senza accorgersi che il bimbo era dietro la macchina. Una vicina di casa ha sentito le urla, strazianti. E ha dato l'allarme. La famiglia del piccolo è di origine moldava. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del Suem118 di Treviso, che ha subito avviato le operazioni per la rianimazione cardiopolmonare. Il bambino, intubato, è stato trasferito d'urgenza nel pronto soccorso di Treviso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambino di un anno e mezzo travolto dall'auto della nonna nel cortile di casa: muore dopo la corsa in ospedale

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Bimbo lasciato a piedi nella neve, lautista del bus rompe il silenzio: Pronto a tutto

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Da bambino smontavo tutto, avevo un desiderio quasi ossessivo di capire come funzionassero le cose. A sette anni mi hanno regalato un kit della Braun con i cubetti magnetici, ho iniziato a occuparmi di elettronica e a costruire piccoli circuiti. A tredici progra x.com

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