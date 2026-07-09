Travolse e uccise due ventenni camionista polacco condannato a 3 anni e mezzo

Un autista polacco di 35 anni è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione per aver investito e ucciso due ventenni con il suo furgone nella serata del 20 settembre 2025. L’uomo era accusato di omicidio stradale con l’aggravante di guida sotto l’effetto di stupefacenti. L’incidente si è verificato in una strada urbana, coinvolgendo le due giovani che sono morte sul colpo. La sentenza è stata pronunciata questa mattina in tribunale.

E’ stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l’autista polacco di 35 anni – accusato di omicidio stradale con l‘aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti – che, la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due 21enni di Paderno d’Adda (Lecco) erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa. La sentenza del giudice delle udienze preliminari, Gianluca Piantadosi, è stata emessa a conclusione del procedimento celebrato con rito abbreviato. Il giudice ha deciso una pena più alta rispetto ai 2 anni e 8 mesi chiesti dalla pm Chiara Stoppioni, e ha disposto anche la sospensione della patente per una durata di 3 anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Travolse e uccise due ventenni nel Lecchese, camionista condannato a tre anni e mezzo

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