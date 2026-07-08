Un camionista di 35 anni è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione per aver investito e ucciso due ventenni nel Lecchese il 20 settembre 2025. L’uomo, accusato di omicidio stradale con l’aggravante di guida sotto effetto di stupefacenti, aveva travolto le due giovani con il suo furgone in un incidente che si è verificato in serata. La sentenza è stata emessa in tribunale.

E' stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni - accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti - che, la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due 21enni di Paderno d'Adda (Lecco) erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa., La sentenza del giudice delle udienze preliminari, Gianluca Piantadosi, è stata emessa a conclusione del procedimento celebrato con rito abbreviato., Il giudice ha deciso una pena più alta rispetto ai 2 anni e 8 mesi chiesti dalla pm Chiara Stoppioni, e ha disposto anche la sospensione della patente per una durata di 3 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Travolse e uccise due ventenni nel Lecchese, camionista condannato a tre anni e mezzo

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