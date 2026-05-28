Condannato a 8 anni il 31enne che travolse e uccise due uomini nel Comasco | era ubriaco alla guida

Il 31enne alla guida di un pick-up Ford Ranger il 23 marzo 2025 ha travolto e ucciso due uomini nel Comasco. Era ubriaco al momento dell’incidente. La condanna a otto anni di carcere è stata emessa per omicidio stradale. Il conducente, residente a Cesana Brianza, si trovava alla guida in stato di alterazione. Le vittime sono state investite mentre camminavano in strada.

Si chiama Andrea Valsecchi, il 31enne, residente a Cesana Brianza, che il 23 marzo 2025 travolse e uccise Mattia Mazzina e Ivan Mezzera nel Comasco mentre si trovava alla guida del suo pick-up Ford Ranger. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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