Trasporti Grimaldi Alis | Rischio paralisi tra caro energia ed Ets europeo

Le aziende che operano nel settore dei trasporti e della logistica stanno affrontando un aumento dei costi a causa delle tensioni geopolitiche e dell’incremento dei prezzi dell’energia. Secondo un rappresentante dell’associazione di categoria, questa situazione rischia di causare una paralisi nel settore, soprattutto in relazione alle nuove norme ambientali europee e alle difficoltà derivanti dai costi energetici crescenti.

Cresce la preoccupazione tra le imprese del trasporto e della logistica per l’aumento dei costi legati alle tensioni geopolitiche internazionali. È quanto emerso dal Consiglio dei Soci di Alis, riunito nella sede nazionale della capitale, dove gli operatori del settore si sono confrontati su uno scenario definito “estremamente complesso”. “Con i nostri Soci abbiamo analizzato l’attuale scenario internazionale, caratterizzato da forti tensioni geopolitiche che stanno incidendo in maniera diretta sull’intero comparto logistico”, ha dichiarato il presidente Guido Grimaldi, sottolineando come l’aumento dei costi energetici e dei carburanti stia producendo effetti a catena sull’intero sistema economico.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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