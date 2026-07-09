Durante una conversazione con Andrea Satta, noto musicista e pediatra, il microfono degli auricolari si avvicina ai pedali della sua bicicletta. L’episodio si inserisce nel progetto “Sulle orme degli scrittori”, che combina fiabe, canzoni e tour in bici, ispirato alla transumanza favolosa. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’attività o sul contenuto della telefonata.

A un certo punto, durante la telefonata con Andrea Satta – musicista dei Têtes de Bois, cantautore, pediatra, pedalatore –, il microfono degli auricolari finisce vicinissimo ai pedali. È il momento in cui il racconto di ’ Transumanza favolosa ’ acquista più senso, perché le parole usate per descrivere questo viaggio musical-narrativo nei luoghi dell’immaginario italiano, si impastano con gli scatti del deragliatore, con la presa dei denti sulla catena, con il silenzio del paesaggio in sottofondo. Satta, dove siete ora? "Pedaliamo nelle Langhe. Ieri eravamo sul lago d’Orta per un omaggio a Rodari. Oggi andiamo a Pollenzo, Cuneo, dove il protagonista sarà Carlin Petrini". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Transumanza favolosa. Fiabe, canzoni e tour in bici: "Sulle orme degli scrittori"

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