A Badia di Frisa c' è il festival Sulle Orme della Transumanza – Suoni Passi e Storie lungo il Tratturo Magno

Il Comune di Frisa organizza il festival “Sulle Orme della Transumanza – Suoni, Passi e Storie lungo il Tratturo Magno”, che si terrà sabato 2 maggio nella località Badia di Frisa. La manifestazione coinvolge diverse attività lungo il Tratturo Magno, uno dei percorsi storici utilizzati per la transumanza. L’evento si svolge in un’area all’aperto e prevede spettacoli, incontri e attività legate alla tradizione della transumanza.

Il Comune di Frisa ospiterà il “Festival Sulle Orme della Transumanza – Suoni, Passi e Storie lungo il Tratturo Magno”, in programma sabato 2 maggio, lungo lo storico Tratturo Magno, in località Badia di Frisa. La manifestazione, sostenuta dalla Regione Abruzzo (L.R. n. 162020), è finalizzata.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate “Uno” sulle orme di Pitagora: al via in Basilicata il Festival della Filosofia in Magna Grecia 2026È il tema dell’Uno a caratterizzare l’edizione 2026 del Festival della Filosofia in Magna Grecia, in programma dall’8 al 12 aprile tra Matera,... Un cammino tra storia e futuro: il volume Tratturo Magno presentato in SenatoRoma, 26 marzo 2026 – Si è tenuta nella prestigiosa Sala Martiri di Nassirya del Senato della Repubblica, la presentazione ufficiale del volume “Il... Una raccolta di contenuti A Badia di Frisa c'è il festival Sulle Orme della Transumanza – Suoni, Passi e Storie lungo il Tratturo MagnoIl Comune di Frisa ospiterà il Festival Sulle Orme della Transumanza – Suoni, Passi e Storie lungo il Tratturo Magno, in programma sabato 2 maggio, lungo lo storico Tratturo Magno, in località Badia ... chietitoday.it 6^ Tre Borghi a Badia di FrisaIn programma domenica 5 maggio la 6^ edizione della Tre Borghi Memorial Adriano Mattioli, a Badia di Frisa, organizzata dalla società Podisti Frentani. La manifestazione è valida per il Corrimaster. fidal.it