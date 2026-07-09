ROMA – Cna esprime forte preoccupazione per le modalità di utilizzo del credito d’imposta Transizione 5.0 previste dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 382026, convertito in legge il 20 maggio scorso. L’attuale interpretazione della norma impone alle imprese di compensare l’intero credito tramite F24 entro il 31 dicembre 2026. Una scadenza che, per molte piccole e medie imprese, rischia di trasformare l’incentivo in un beneficio solo parziale, con la perdita della quota non utilizzata entro l’anno. Il problema riguarda in particolare le imprese già definite “esodate 5.0”: aziende che tra il 7 e il 27 novembre 2025 avevano presentato comunicazioni preventive al GSE per progetti tecnicamente ammissibili, confidando in un impianto normativo che consentiva la fruizione del credito su più anni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Transizione 5.0, Cna: correggere subito la norma sugli “esodati 5.0”

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