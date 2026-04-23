Decreto sicurezza approvata fiducia alla Camera con 203 si 117 no e 3 astenuti domani cdm per correggere la norma sui rimpatri

Alla Camera è stata approvata con 203 voti favorevoli, 117 contrari e 3 astenuti, una fiducia sul decreto sicurezza. Domani è previsto un Consiglio dei ministri per apportare modifiche alla norma riguardante i rimpatri. L’obiettivo è approvare le correzioni entro la giornata, in modo da rispettare i termini stabiliti. La procedura si svolge in un quadro di scadenze legislative.

L'approvazione definitiva è attesa entro domani per evitare la scadenza dei termini. Sempre domani verrà discusso un decreto correttivo per correggere la norma sui rimpatri dei migranti, che in questi giorni è stato al centro del dibattito politico Il decreto sicurezza è stato approvato alla.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Decreto sicurezza, approvata fiducia alla Camera con 203 si, 117 no e 3 astenuti, domani cdm per correggere la norma sui rimpatri Notizie correlate Decreto sicurezza, voto di fiducia alla Camera, verso via libera alla norma sui rimpatri, poi un dl correttivo - DIRETTAMolto probabilmente, per una questione di tempi, il governo approverà il decreto così com'è. Dl Sicurezza, ok della Camera alla fiducia con 203 sì e 117 no. Venerdì il voto finaleL’aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal Governo al decreto Sicurezza con 203 voti favorevoli, 117 contrari e 3 astenuti. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Passa la fiducia alla Camera sul Dl sicurezza, Consiglio dei Ministri previsto venerdì; Dl Sicurezza in Aula, caos alla Camera. Governo pone la fiducia; La Camera dei deputati ha approvato la fiducia sul decreto sicurezza, che ora non può più essere modificato; Dl sicurezza, verso nuovo decreto ad hoc. Il governo pone la fiducia. Salvini attacca il Colle. Decreto sicurezza, la diretta sul voto: approvata la fiducia alla Camera. Venerdì voto finale e riunione del Cdm per approvare il decreto correttivo. Conte: «Costringete ...Via libera di Montecitorio con 203 sì, 117 no e 3 astenuti. Dopo il voto finale di venerdì, il Cdm dovrebbe riunirsi per approvare norma correttiva ... roma.corriere.it Fiducia sul decreto sicurezza: come cambia l'articolo sui rimpatri volontariLa fiducia passa alla Camera ma il governo varerà subito un decreto correttivo per modificare l'articolo sui rimpatri volontari e rispondere alle osservazioni del Quirinale ... notizie.it Decreto sicurezza: stop al marchio di indagato per la legittima difesa Il Governo ottiene la fiducia alla Camera: cambiano le indagini per chi agisce per dovere o... - facebook.com facebook Sì al Decreto #Sicurezza, stretta su criminalità e violenze. Tutto quello che c'è da sapere x.com