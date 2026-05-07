Credito al 90% per gli esodati di Transizione 5.0 dall’anno prossimo iperammortamento

Il governo ha approvato un decreto legge che conferma il credito al 90% per gli esodati di Transizione 5.0 e prevede l’introduzione dell’iperammortamento a partire dall’anno prossimo. La normativa, emanata il 27 marzo, ha subito alcune modifiche successive, ma rimane focalizzata sul sostegno alle imprese coinvolte nel Piano Transizione 5.0. Questa misura si inserisce nel quadro delle iniziative governative per favorire l’innovazione e lo sviluppo industriale.

Con il Decreto Legge n. 38 del 27 marzo e successive modifiche il Governo aveva confermato il sostegno alle imprese che hanno aderito al Piano Transizione 5.0. Il credito d’imposta che inizialmente avrebbe coperto solo il 35% degli investimenti degli esodati oggi è confermato per circa il 90% dell’importo teorico spettante. Con un avviso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy si chiude così una fase complessa del programma ma restano alcune criticità. Cosa finanzia il Piano Transizione 5.0. Il Piano Transizione 5.0 nasce nel 2024 nell’ambito del Pnrr sulla scia del precedente Industria 4.0, con l’obiettivo di accompagnare le imprese in un processo di doppia trasformazione, digitale ed energetica.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Credito al 90% per gli esodati di Transizione 5.0, dall’anno prossimo iperammortamento Notizie correlate Transizione 5.0, dal Governo 1,5 miliardi per le imprese e credito d’imposta al 90%Dopo giorni di nervosismo tra imprese e Governo, il braccio di ferro sulla Transizione 5. Leggi anche: Transizione 5.0, rinviata la soluzione sull’iperammortamento Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Transizione 5.0: riconosciuti i crediti agli esodati; Esodati, le lettere del Gse per compensare i crediti; Bonus Transizione 5.0: in arrivo le ricevute per gli esodati; Transizione 5.0, come gli esodati possono fruire del nuovo credito d’imposta. Il Sole 24 ORE. . Un corto circuito normativo impatta mercato e credito: dopo la direttiva Omnibus I, 80mila Pmi devono trovare competenze ESGTech, anche se esonerate, perché grandi aziende e banche chiedono dati ESG, spiega Stefan Grbovic, CEO di Tre - facebook.com facebook Piano Transizione 5.0 | Il #MIMIT conferma il credito d’imposta per le #imprese che hanno aderito alla misura. Le ricevute sono disponibili sulla piattaforma @GSErinnovabili. Il credito potrà essere utilizzato tramite modello F24 entro il 31/12/2026. mimit.gov.i x.com