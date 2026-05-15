Ragusa sabotaggio al Madison | tranciati i cavi del cinema

A Ragusa, il cinema Madison ha subito un sabotaggio che ha causato il tranciamento dei cavi elettrici. L’evento si è verificato durante il periodo di sospensione delle attività di gestione del locale. Le autorità stanno indagando per stabilire chi possa essere responsabile di questo atto dannoso. Al momento, non ci sono ancora dettagli sulle eventuali motivazioni o sui soggetti coinvolti. La riparazione dei danni e la riapertura del multisala restano in sospeso, in attesa di ulteriori sviluppi.

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? Domande chiave Chi ha orchestrato il sabotaggio proprio durante il blocco della gestione?. Come influirà questo danno tecnico sulla riapertura del multisala?. Perché la Commissione comunale non ha ancora comunicato gli esiti della riunione?. Quali sono le reali conseguenze economiche per la società romana amministratrice?.? In Breve Gestione affidata a società romana in attesa di esiti Commissione del 30 aprile.. Stasi burocratica persiste dopo riunione tecnica della Commissione comunale di vigilanza.. Sabotaggio aggrava isolamento della struttura nel tessuto sociale di Ragusa.. I cavi elettrici del Madison di Ragusa sono stati tranciati da ignoti in un atto vandalico che colpisce la struttura proprio mentre la gestione resta bloccata da un’ordinanza di chiusura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ragusa, sabotaggio al Madison: tranciati i cavi del cinema ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tranciati e portati via i cavi di rame: strada provinciale resta al buioLa denuncia, a carico di ignoti, è stata formalizzata, nelle ultime ore, da uno dei funzionari del Comune: avviate le indagini per cercare di... Raid vandalico al Parco della Legalità: tranciati i cavi dell'illuminazioneRaid vandalico all’ex campo del parroco di Cesa, area destinata a diventare il nuovo Parco della Legalità.