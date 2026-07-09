Tragedia a Pesaro donna 80enne di Levate muore mentre fa il bagno

Una donna di 80 anni, residente a Levate, è deceduta mentre faceva il bagno in mare a Pesaro. La donna si trovava in vacanza con un gruppo organizzato e stava nuotando quando è avvenuto il decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. La salma è stata trasferita per l’autopsia e le indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso.

Dramma a Pesaro, dove una donna bergamasca di 80 anni è morta mentre faceva il bagno durante una vacanza. Era residente a Levate e si trovava al mare insieme ad un gruppo organizzato. L’anziana alloggiava all’hotel Nettuno e, intorno alle 17.30, si trovava nel tratto tra i Bagni Lucio e i Bagni Ridolfi, come riporta il Resto del Carlino. Una zona considerata sicura e tra l’altro delimitata anche dalle boe bianche, con la presenza dei bagnini. Proprio loro, dalle torrette, l’hanno notata riversa in acqua con la testa verso il basso, portandola a riva d’urgenza e lanciando l’allarme. La rianimazione con massaggio cardiaco, defibrillatore e ossigeno è proseguita fino all’arrivo delle ambulanze, ma il battito non è ripartito e non è rimasto altro da fare se non constatare il decesso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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