Palermo litiga con il cognato e muore schiacciato sotto il suo peso

Da tgcom24.mediaset.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di circa 50 anni è morto a Sferracavallo, Palermo, intorno alle 13. Durante una lite familiare con il cognato, è rimasto schiacciato sotto il suo peso. La vittima è stata trovata senza vita all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

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Un uomo di circa 50 anni è morto in una abitazione a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. La tragedia si è verificata intorno alle 13.30. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato l'uomo a terra, privo di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Dalle prime informazioni la vittima sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. I soccorritori avrebbero rilevato lesioni compatibili con lo schiacciamento della cassa toracica. Il cognato, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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