Luceverde Roma traffico sulla principale rete viaria della capitale fino alla Romanina è in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina proseguiranno fino al 18 luglio lavori su via Salaria km 10 E400 ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile da strada chiusa nelle due direzioni con deviazioni sulle corsie laterali al momento permangono Code in uscita dalla capitale su via del Foro Italico tratto della tangenziale per traffico si sta in fila verso San Giovanni da di Francia via Salaria e devo 2 fino al 12 luglio in fascia oraria compresa tra le 22 e le 5 momentanea chiusura al traffico su viale delle Province per lavori tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-07-2026 ore 19:30

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Traffico Roma del 07-07-2026 ore 19:30Il 7 luglio 2026 alle 19:30, sulla via Salaria in uscita da Roma, si sono formate lunghe code all'altezza della motorizzazione civile.

Temi più discussi: Cassia chiusa a Monterosi per alberi caduti: traffico interrotto tra Roma e Viterbo, deviazioni attive; QUESTURA DI ROMA * : LA POLIZIA DI STATO COLPISCE IL TRAFFICO DI DROGA A TOR BELLA MONACA, 9 ARRESTI IN FLAGRANZA; Traffico Roma del 09-07-2026 ore 07 | 30; Traffico Roma del 09-07-2026 ore 08 | 30.

Linea Roma – Cassino: dalle ore 09:00 circolazione ferroviaria rallentata tra Zagarolo e Colleferro per avverse condizioni meteo rfi.it/content/rfi/it… maggiori info sulsitodisimo e.altervista.org/traffico.html #viaggiatreno #infotreni #infotrenitalia x.com

Traffico Roma del 09-07-2026 ore 18:30Luceverde Roma vs veientane Solaria trono mentale Prenestina situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina code a tratti in uscita ... romadailynews.it

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